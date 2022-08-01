Антисемитизм в США: В Бруклине вандалы повредили синагогу

Два молодых парня попали на видео, разбив двумя камнями главное окно синагоги в Боро-Парке, что привело к расследованию преступления на почве ненависти.

Главное окно синагоги в Боро-Парке было разбито камнями, что заставило полицию Нью-Йорка в пятницу начать расследование преступления на почве ненависти.

Два молодых парня были сняты на видео, когда бросали два камня в окно синагоги в Бруклине, Нью-Йорк. Камни оставили видимое отверстие в стекле. Двое подозреваемых бросили снаряды, когда бежали по кварталу.

Сотрудники службы общественной безопасности Шмира Боро-Парка координируют свои действия с отделом полиции Нью-Йорка по борьбе с преступлениями на почве ненависти, чтобы установить личности этих двух парней.

Полиция заявила, что у них есть доказательства того, что подозреваемые на видео живут в этом районе.

Сотрудники Шмиры объяснили, что этот инцидент не первый в районе и что они расследовали другие подобные случаи вандализма.

«Курсор» писал ранее, в районе Негева произошел сильный пожар. В МАДА сообщили о пяти пострадавших от отравления дымом, в том числе о 30-летнем мужчине в состоянии средней тяжести и еще четверых — легкой степени тяжести.

Также сообщалось, что стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых. Скандал в центре престарелых набирает силу, уже больше дюжины людей из числа персонала обвиняются в насилии над пациентами заведения.

Крмое того, в первой половине 2022 года арабские террористы нападали на евреев почти четыре тыс. раз. В отчет не включены сотни нападений на израильские силы безопасности во время ночных операций, поскольку в центре внимания отчета — терроризм, направленный на причинение вреда гражданскому населению.