В первой половине 2022 года арабские террористы нападали на евреев почти четыре тыс. раз

В отчет не включены сотни нападений на израильские силы безопасности во время ночных операций, поскольку в центре внимания отчета — терроризм, направленный на причинение вреда гражданскому населению.

В первой половине 2022 года арабские террористы совершили более 3 700 террористических актов против израильтян, сообщает в воскресенье организация «Советов без границ» (SSF) в Иудее и Самарии.

В результате нападений и насилия арабов против израильтян за первые шесть месяцев 2022 года 21 израильтянин был убит, оставив 43 сирот, и 316 получили ранения.

SSF зарегистрировала 2 692 нападения с применением камней, 577 нападений с использованием бутылок с зажигательной смесью, 542 случая блокирования дорог с горящими шинами, 178 попыток ослепить израильских водителей с помощью лазера, 33 взрыва взрывчатки, 41 случай поджога, 30 нападений с использованием фейерверков, 25 бутылок с краской, брошенных в автомобили, 21 каменное препятствие на дороге, 14 нападений со стрельбой, одно нападение на автомобиль и семь предотвращенных ножевых нападений.

В результате нападений с использованием камней пострадали 159 израильтян, в том числе 98 гражданских лиц, 40 солдат и 21 полицейский.

Служба безопасности «ШАБАК» зарегистрировала 189 террористических атак в июне, включая нападение со стрельбой на Гробницу Иосифа в Шехеме, в котором были ранены трое израильтян.

Большинство инцидентов произошло в апреле и мае.

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