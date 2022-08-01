Стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых

Скандал в центре престарелых набирает силу, уже больше дюжины людей из числа персонала обвиняются в насилии над пациентами заведения.

Девяти работникам центра по уходу за престарелыми в воскресенье предъявлены обвинения в жестоком обращении с пациентами.

Всего число обвиняемых по делу превысило дюжину человек.

Это стало последним событием в скандале в центре «Кфар Бней Цион» в Рош Ха-Айине, который заботится о людях с ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Работникам обвиняются в жестоком обращении с беспомощными людьми, а также в препятствовании другому сотруднику сообщить о злоупотреблениях, свидетелем которых он стал.

Ранее в этом году обвинения были предъявлены другим сотрудникам этого учреждения.

Прокуроры тогда заявили, что «обвинительные заключения описывают длительный и серьезный процесс особо жестокого физического и психического насилия над беспомощными людьми».

Сообщается, что они били постояльцев, толкали, щипали и давали пощечины.

В указанный период в центре проживало около 15 человек с ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Об инцидентах стало известно после того, как один из обитателей центра рассказал своей семье, что работник напал на него. Сотрудники Министерства социального обеспечения передали информацию о случившемся в полицию, которая арестовала нескольких работников.

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