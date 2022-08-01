Стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых

Девяти работникам центра по уходу за престарелыми в воскресенье предъявлены обвинения в жестоком обращении с пациентами.
Всего число обвиняемых по делу превысило дюжину человек.
Это стало последним событием в скандале в центре «Кфар Бней Цион» в Рош Ха-Айине, который заботится о людях с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Работникам обвиняются в жестоком обращении с беспомощными людьми, а также в препятствовании другому сотруднику сообщить о злоупотреблениях, свидетелем которых он стал.
Ранее в этом году обвинения были предъявлены другим сотрудникам этого учреждения.
Прокуроры тогда заявили, что «обвинительные заключения описывают длительный и серьезный процесс особо жестокого физического и психического насилия над беспомощными людьми».
Сообщается, что они били постояльцев, толкали, щипали и давали пощечины.
В указанный период в центре проживало около 15 человек с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Об инцидентах стало известно после того, как один из обитателей центра рассказал своей семье, что работник напал на него. Сотрудники Министерства социального обеспечения передали информацию о случившемся в полицию, которая арестовала нескольких работников.
Ранее «Курсор» писал, что в округе Биньямин в результате ДТП пострадало пять человек.
Мы сообщали, что 25-летний житель Восточного Иерусалима погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 505 недалеко от поселения Тапуах в Самарии.