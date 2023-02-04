Арестован мужчина, похитивший обезьян из зоопарка – полиция указала на интересный нюанс

Полиция США арестовала 24-летнего мужчину Дэвиона Ирвина, обвиняемого в похищении двух обезьян из зоопарка Далласа, и в ходе расследования пролила свет на загадочную череду событий последних месяцев.

Об этом сообщает AP News.

По версии правоохранителей, Ирвин может быть связан с другими подозрительными событиями, произошедшими с животными в последнее время. До сих пор непонятно, чем именно руководствовался мужчина, когда похитил двух императорских тамаринов по имени Белла и Финн из их вольера.

Полиция сообщила, что арестованному предъявили обвинение по шести пунктам обвинения в жестоком обращении с животными и двум пунктам обвинения в краже со взломом. Задержание последовало за тем, как Ирвина заметили в другом доме для экзотических животных, Далласском всемирном аквариуме, где сотрудник узнал его по новостям о пропавших обезьянах.

«Мы считаем, что Ирвин хотел совершить еще одно преступление», – заявила пресс-секретарь полиции Далласа Кристин Лоуман.

Похищенных обезьян нашли во вторник в чулане пустующего дома в Ланкастере, пригороде Далласа, примерно в 24 км к югу от зоопарка. Их исчезновение – не единственное странное событие последних месяцев в зоопарке.

В середине января сотрудники заведения обнаружили, что дымчатый леопард по кличке Нова пропал из ее клетки, а полиция заявила, что для того, чтобы сделать отверстие в ее вольере, был преднамеренно использован режущий инструмент. Зоопарк закрыли для поисков хищника, которого в тот же день нашли недалеко от места ее обитания.

Работники зоопарка также обнаружили подобную дыру в вольере для лангуров, хотя ни одна из них не выбралась и не пострадала. Также несколько недель назад они нашли мертвым стервятника по кличке Пин, находящегося под угрозой исчезновения.

По словам президента и гендиректора зоопарка Грегга Хадсона, смерть была «очень подозрительной», а у стервятника была «рана». Сейчас полиция проводит расследование этого инцидента, но связь между смертью птицы и Ирвином не обнаружена.

Правоохранители заявили, что шесть пунктов обвинения в жестоком обращении с животными, с которыми сталкивается Ирвин, связаны с похищением императорских тамаринов — по три пункта по каждому. Лоумен сказал, что одно из обвинений в краже со взломом связано с захватом императорских тамаринов, а другое – с леопардом.

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