Белорусская лыжница бежала из страны из-за опасений репрессий со стороны Лукашенко

17-летнюю лыжницу Дарью Долидович лишили права участвовать в соревнованиях из-за участия ее отца в антиправительственных протестах, из-за чего она приняла решение покинуть Беларусь.

Белорусская лыжница бежала из страны вместе со своей семьей из-за опасений репрессий со стороны властей после того, как ее не допустили к соревнованиям из-за политических взглядов семьи, сообщили она и ее отец.

Об этом пишет Al Jazeera.

Дарья Долидович и ее семья сейчас находятся в Польше, где она надеется продолжить тренировки, сказал в интервью ее отец Сергей, семикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, который также тренирует Дарью, во время видеозвонка во вторник.

В прошлом месяце СМИ сообщили, что 17-летнюю Дарью не допустили к соревнованиям за то, что, ее отец участвовал в уличных протестах против перевыборов президента Беларуси Александра Лукашенко в 2020 году, которые, по мнению противников, были сфальсифицированы. Лукашенко отрицает фальсификацию результатов голосования.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях», — сказал он. «Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Долидович (@dolidovichsergei)

«Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании лозунгов (оппозиции), а потом просто отправить в тюрьму», — сказал он. «Три месяца назад я даже в кошмарном сне не мог представить, что мне придется покинуть свою страну».

Курсор ранее писал, что Лукашенко рассказал, в чем разница между ним и Януковичем. Александр Лукашенко заявил, что Януковичем в 2013-ом двигали деньги и из-за них он сбежал из Украины, а лидер Беларуси, в свою очередь, «вышел к народу».

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