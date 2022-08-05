Бойцы «Азова» показали захватывающие кадры боя с российскими оккупантами от первого лица

Бойцы киевского подразделения ССО «Азов» опубликовали уникальные кадры сражения против оккупантов рф* от первого лица. На видео показывается перестрелка и штурм вражеских позиций.
Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.
На кадрах видно, как «азовцы» вели огонь против россиян в лесопосадке. Окопы врага находились в тридцати метрах с двух сторон от украинских защитников.
На видео украинские воины стреляли, прячась за деревьями. А затем они пошли на штурм позиций оккупантов и приказали противникам сдаваться.
В результате боя удалось сформировать «отряд двухсотых», говорят бойцы. Иными словами, россияне понесли потери. Еще семерых солдат бойцы ССО «Азов» взяли в плен.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!