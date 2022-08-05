Бойцы «Азова» показали захватывающие кадры боя с российскими оккупантами от первого лица

Украинские защитники пошли на штурм вражеских окопов и показали, как освобождают украинские территории от захватчиков.

Бойцы киевского подразделения ССО «Азов» опубликовали уникальные кадры сражения против оккупантов рф* от первого лица. На видео показывается перестрелка и штурм вражеских позиций.

Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

На кадрах видно, как «азовцы» вели огонь против россиян в лесопосадке. Окопы врага находились в тридцати метрах с двух сторон от украинских защитников.

На видео украинские воины стреляли, прячась за деревьями. А затем они пошли на штурм позиций оккупантов и приказали противникам сдаваться.

В результате боя удалось сформировать «отряд двухсотых», говорят бойцы. Иными словами, россияне понесли потери. Еще семерых солдат бойцы ССО «Азов» взяли в плен.

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