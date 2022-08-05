Бойцы «Азова» взяли в плен российских солдат и показали их лица

Бойцы подразделения сил специальных операций «Азов» взяли в плен пять российских оккупантов. Они показали лица захватчиков, чтобы доказать, что нормально относятся к пленным и, в отличие от солдат рф*, не издеваются над захваченными противниками. Кроме того, пока зарубежные новости рассказывают о мужестве азовцев, российская пропаганда пытается их выставить жестокими и безжалостными.
Снимки показал основатель-первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий в Telegram
«Новая пятерка пленных от ССО «Азов». Среди них: наркоман, офицер, осетин, «потомок казаков» с Кубани и мобилизованный «деэнер» — написал он.
Билецкий подчеркнул, что эти и другие пленные живы, они не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена, отметил он.
Легендарный командир «Азова» подчеркнул, что нормальное отношение к пленным — это кодекс чести солдата, обязательный для «азовца». И заверил, что его побратимы не нарушат этот кодекс даже после массового убийства в Еленовке.
«Потому что мы – «Азов», потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг», — отметил он.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!