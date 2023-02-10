Бойцы ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК: видео попало в сеть

17:32, Сегодня
Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Рф выпустила по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили силы ПВО

Украинские военные мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования «Юг» уничтожили ракету рф из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

10 февраля россия выпустила по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили силы ПВО. С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и волгодонска. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр», добавили военные.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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