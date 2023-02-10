Бойцы ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК: видео попало в сеть

10 февраля россия выпустила по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили силы ПВО. С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и волгодонска. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр», добавили военные.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.