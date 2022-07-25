Чистки продолжаются: В россии задержан еще один известный оппозиционер

В Москве задержан российский политический и общественный деятель Леонид Гозман. Интересно, что поводом для ареста стало его израильское гражданство.

Российские власти задержали либерального политика, который недавно вернулся в москву* из-за границы, что стало последним шагом в непрекращающемся подавлении инакомыслия на фоне военных действий россии в Украине.

Леонид Гозман был задержан после того, как МВД россии выдало ордер на его арест в рамках расследования уголовного дела против него.

Гозмана обвиняют в нарушении закона, который требует от российских граждан уведомлять власти о наличии иностранного гражданства или вида на жительство. Если Гозмана признают виновным, он может быть приговорен к штрафу или общественным работам.

Гозман уведомил власти о своем израильском гражданстве, но они заявили, что он не сделал этого в установленный срок.

Гозман, ярый критик кампании Кремля, покинул россию, когда она началась, но вернулся в июне, сделав, по его словам, «моральный» выбор.

Министерство юстициироссии включило его в список «иностранных агентов» — описание, которое несет в себе сильный уничижительный смысл и подразумевает дополнительную проверку со стороны правительства.

Адвокат Гозмана, Михаил Бирюков, утверждает, что политика задержали в московском метро и доставили в отделение милиции.

Ранее редакция Курсора сообщала, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют. Российские евреи рассказали СМИ, что они опасаются возврата к временам Советского Союза, когда евреи сталкивались с большими трудностями при выезде из страны и репатриации в Израиль.