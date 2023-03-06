До мурашек: спасатели заметили пропавшего туриста, машущего рукой из-под снега

Возле горного района Лидаирдес (Швейцария) пропавший без вести турист, погребенный глубоко под снегом, смог помахать пролетающему мимо спасательному вертолету, что его спасло.

Об этом сообщает Lad Bible.

На опубликованном видео заметно, как пропавший турист, у которого свободны только голова и одна рука, машет вертолету. Это снял фельдшер Матье Ламбером, который находился внутри вертолета, освещавшего гору.

Спасатели получили сигнал тревоги в 17:41 8 февраля. После этого они направили вертолет с фельдшером и двумя спасателями.

Предполагается, что молодой человек, имя которого не назвали, катался на лыжах в Лидаирдесе, во время чего на него обрушилась лавина. Его родственники предупредили службы спасения о том, что мужчина не вернулся вовремя.

Спасатели сперва проверили автостоянку, с которой началось путешествие пропавшего, чтобы убедиться, что он не вернулся к своему авто. Затем они обыскали пешеходный маршрут, который он предоставил своей семье.

К счастью, команда спасателей смогла найти видимые следы, которые он оставил, и сбросила одного из направляющих, чтобы отследить их. Команда смогла обнаружить машущую им свободную конечность человека только с помощью прожектора на вертолете, который помог им в поисках.

Мужчину извлекли из большой кучи снежных блоков и подняли на 30 метров в безопасное место после того, как он провел под снегом более шести часов.

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