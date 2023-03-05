Как самый громкий звук в истории разорвал барабанные перепонки людей на расстоянии 64 км – жуткая история

Истории известен случай, когда в 1883 году необитаемый вулканический остров Кракатау внезапно ожил после долгой «спячки», что привело к самому громкому шуму в истории наблюдений.
Об этом сообщает Lad Bible.
Шум из-за этого события был настолько громким, что его можно было услышать за тысячи километров. Хуже всего он повлиял на тех, кто был ближе, разорвав барабанные перепонки у людей, находившихся в 64 километрах от источника звука.
Шум был настолько сильным, что даже исказил саму природу создаваемых им звуковых волн, а это означало, что он превратился в сжатую воздушную стену вместо традиционного звука. Как же это произошло?
27 августа 1883 года необитаемый вулканический остров Кракатау, расположенный где-то между индонезийскими островами Ява и Суматра, внезапно ожил после столетий бездействия. Взрыв был силы, эквивалентной мощности 200-мегатонной бомбы.
Принято считать, что это самый громкий звук в истории наблюдений. На расстоянии 160 км на газовом заводе в Джакарте звук был измерен на уровне 172 децибел.
К слову, человеческое ухо будет испытывать сильную боль при 130 децибелах, а каждые 10 децибел добавляют к этому ощущению удвоение звука. Вот, что было записано в бортовом журнале капитана корабля Norham Castle, находящегося вблизи острова:
- «Взрывы были настолько сильными, что барабанные перепонки более чем у половины моего экипажа были разорваны»
- «Мои последние мысли с моей дорогой женой.
- «Я убежден, что настал Судный день»
По оценкам, общий звук должен был составлять 310 децибел, чего достаточно, чтобы изменить характер самой волны. Около 194 дБ энергия внутри звуковой волны начинает искажаться и создавать вакуум между волнами, а это означает, что звук больше не движется по воздуху, а приносит воздух с собой.
Это означает ударную волну, или, как ее называли, «большую воздушную волну», которая ощущается физически и может быть очень опасной. Волна от Кракатау несколько раз прошлась по миру в любом направлении, прежде чем рассеялась, время от времени создавая другие точки давления, когда сталкивалась сама с собой.
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