Как самый громкий звук в истории разорвал барабанные перепонки людей на расстоянии 64 км – жуткая история

Истории известен случай, когда в 1883 году необитаемый вулканический остров Кракатау внезапно ожил после долгой «спячки», что привело к самому громкому шуму в истории наблюдений.

Об этом сообщает Lad Bible.

Шум из-за этого события был настолько громким, что его можно было услышать за тысячи километров. Хуже всего он повлиял на тех, кто был ближе, разорвав барабанные перепонки у людей, находившихся в 64 километрах от источника звука.

Шум был настолько сильным, что даже исказил саму природу создаваемых им звуковых волн, а это означало, что он превратился в сжатую воздушную стену вместо традиционного звука. Как же это произошло?

27 августа 1883 года необитаемый вулканический остров Кракатау, расположенный где-то между индонезийскими островами Ява и Суматра, внезапно ожил после столетий бездействия. Взрыв был силы, эквивалентной мощности 200-мегатонной бомбы.

Принято считать, что это самый громкий звук в истории наблюдений. На расстоянии 160 км на газовом заводе в Джакарте звук был измерен на уровне 172 децибел.

К слову, человеческое ухо будет испытывать сильную боль при 130 децибелах, а каждые 10 децибел добавляют к этому ощущению удвоение звука. Вот, что было записано в бортовом журнале капитана корабля Norham Castle, находящегося вблизи острова:

«Взрывы были настолько сильными, что барабанные перепонки более чем у половины моего экипажа были разорваны»

«Мои последние мысли с моей дорогой женой.

«Я убежден, что настал Судный день»

По оценкам, общий звук должен был составлять 310 децибел, чего достаточно, чтобы изменить характер самой волны. Около 194 дБ энергия внутри звуковой волны начинает искажаться и создавать вакуум между волнами, а это означает, что звук больше не движется по воздуху, а приносит воздух с собой.

Это означает ударную волну, или, как ее называли, «большую воздушную волну», которая ощущается физически и может быть очень опасной. Волна от Кракатау несколько раз прошлась по миру в любом направлении, прежде чем рассеялась, время от времени создавая другие точки давления, когда сталкивалась сама с собой.

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