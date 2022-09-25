Два человека попали в больницу с травмами спины и ног в результате ДТП возле города Беэр-Шева

ДТП вблизи города Беэр-Шева с серьезными последствиями зафиксировано 25 сентября. Два человека в результате дорожного инцидента получили травмы и оказались в больнице.

У пострадавших диагностированы травмы спины и конечностей. Повреждения у них легкой и средней тяжести.

Об этом 25 сентября информирует Maariv.

В аварии пострадала 23-летняя женщина. Она в легком состоянии. Также был травмирован и 21-летний мужчина. У него повреждения средней степени тяжести.

Медики и фельдшеры оказали им первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу «Сорока», третье по величине медучреждение Израиля. Университетская больница, поддерживающая тесную связь с университетом имени Бен-Гуриона в Негеве, имеет в своем распоряжении современную аппаратуру для предоставления комплекса услуг.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. О причинах аварии они не сообщили.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Сахнине произошла авария со смертельным исходом. Пострадал водитель мотоцикла. Его медики оперативно доставили в больницу, но это не помогло. В медицинское учреждение в Нагарии он прибыл уже в критическом состоянии. Вскоре 31-летний мужчина скончался от полученных повреждений.

«Курсору» также стало известно о ДТП возле городка Атлит, который расположен на побережье Средиземного моря южнее Хайфы.В результате аварии пострадали три человека. Они получили повреждения различной степени тяжести. Большего всего пострадала 20-летняя девушка. Ее в короткие сроки специалисты доставили в медицинский центр Рамбам.