Смертельная ДТП в Сахнине: мотоциклист врезался в припаркованную машину

Парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» передали, что мотоциклист в критическом состоянии был доставлен в больницу.

В среду, 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента приехала бригада скорой помощи «Маген Давид Адом», которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение в Нагарии в критическом состоянии, но во время проведения сердечно-легочной реанимации мотоциклист скончался от полученных в аварии травм.

Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 16-летний подросток разбился на смерть в Беэр-Товии во время езды на квадроцикле. Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Ассута» в Ашдоде.

Еще мы писали, что на шоссе № 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало не менее пяти человек. По предварительной информации, грузовик перевернулся на дороге и рухнул на несколько легковых автомобилей.

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