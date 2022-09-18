В результате ДТП возле Атлита 20-летняя девушка попала в реанимацию

ДТП возле городка Атлит, который расположен на побережье Средиземного моря южнее Хайфы, зафиксировано 18 сентября. В результате аварии пострадали три человека.

Они получили повреждения различной степени тяжести. Большего всего пострадала 20-летняя девушка. Пассажирка оказалась в реанимации.

Об этом сообщает Maariv 18 сентября.

Ее оперативно доставили в медицинский центр Рамбам. Государственная больница с научной основой предоставляет всю необходимую помощь молодой пациентке. На данный момент она находится под искусственной вентиляции легких.

Легкие и средние травмы получили двое мужчин 50 и 30 лет. Все трое были эвакуированы в больницу Рамбам.

Полицейские инцидент не комментировали. Причини и обстоятельства будут установлены позже.

Ранее «Курсор» сообщал, в промышленной зоне в Омере произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла полуторагодовалая девочка. У ребенка была черепно-мозговая травма, его состояние было критическое. Медики боролись за жизнь девочки, но к сожалению, от полученных в результате аварии травм, она скончалась.

Как стало известно «Курсору», также в конце августа в результате ДТП в Негеве 10-летний ребенок получил тяжелые повреждения. У несовершеннолетнего зафиксировали травму головы и другие повреждения, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Юного пациента экстренно госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве.

Согласно данным статистики, в 2022 году в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. Эксперты считают, что самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети. Именно представители этих категорий наиболее часто попадают под колеса автомобилей.