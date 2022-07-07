Двое полицейских получили ранения в Бака аль-Гарбии

Два сотрудника полиции прибыли по вызову в городе Бака аль-Гарбия. Они попытались арестовать мужчину, который напал на свою сожительницу, однако он успел ранить обоих полицейских.

Два сотрудника полиции получили ножевые ранения во время реагирования на инцидент с бытовым насилием в городе Бака аль-Гарбия в округе Хайфа.

Предположительно, 27-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу, нанеся ей ранение средней тяжести, а затем ударил ножом обоих полицейских, пытавшихся усмирить и арестовать его, легко ранив одного и нанеся ранение средней тяжести другому.

Несмотря на ранения, полицейским удалось задержать мужчину.

26-летний напарник нападавшего, который также получил ранения средней тяжести, и двое полицейских были доставлены в медицинский центр «Хиллель Яффе» в Хадере для лечения.