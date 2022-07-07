Двое полицейских получили ранения в Бака аль-Гарбии

Два сотрудника полиции получили ножевые ранения во время реагирования на инцидент с бытовым насилием в городе Бака аль-Гарбия в округе Хайфа.
Предположительно, 27-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу, нанеся ей ранение средней тяжести, а затем ударил ножом обоих полицейских, пытавшихся усмирить и арестовать его, легко ранив одного и нанеся ранение средней тяжести другому.
Несмотря на ранения, полицейским удалось задержать мужчину.
26-летний напарник нападавшего, который также получил ранения средней тяжести, и двое полицейских были доставлены в медицинский центр «Хиллель Яффе» в Хадере для лечения.
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Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.
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