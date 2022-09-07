Двойное убийство в Лоде: появились новые подробности

14-летнюю Марьям Хаджадж, чью мать и сестру-близнеца застрелили, доставят ​​в безопасное место. Ее отец, имеющий связи с преступностью, заявил, что Бог «отомстит».

Согласно сообщениям СМИ, опубликованным во вторник, девочка, чья мать и сестра-близнец были застрелены в результате жестокого нападения, потрясшего страну, будет перемещена в секретное место в целях ее безопасности, поскольку следователи продолжают расследование двойного убийства.

14-летняя Марьям Хаджадж была серьезно ранена в результате нападения в понедельник вечером в центральном городе Лод, в результате которого погибли ее мать Манар Хаджадж и сестра Хадра Хаджадж.

Согласно сообщениям, Манар Хаджадж и ее дочери распаковывали продукты из машины, когда женщину и Хадру застрелили с близкого расстояния. Марьям, выжившая сестра-близнец, попыталась убежать и была ранена в ногу.

Подросток, как полагают офицеры, выжила по той причине, что оружие, использованное при нападении, заклинило. Девочку доставили в медицинский центр Шамир, но она затем ее переместят в неизвестное место из-за опасений за ее жизнь, сообщила во вторник газета Haaretz.

Она останется там до тех пор, пока ее ситуация не будет рассмотрена судом, который определит, нужна ли ей специальная защита в будущем.

Следователи заявили, что стрельба может быть связана с продолжающимся бандитским спором с участием мужа погибшей Манар Хаджадж, Иссама Хаджаджа, которого четыре года назад уже подозревали в убийстве другого человека, согласно сообщениям ивритоязычных СМИ.

Есть версия, что преследование его родственников может быть попыткой отомстить ему.

Дальнейшие подробности текущего расследования запрещены к публикации по решению суда. Об арестах не сообщается.

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