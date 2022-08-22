ЧП на стройке в Тель-Авиве: рабочий получил тяжелые травмы

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с серьезными травмами, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сегодня, 22 августа, на строительной площадке в Тель-Авиве, на улице Файбел произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой серьезно пострадал 30-летний рабочий.

Об этом сообщает 7kanal.

Мужчина упал с большой высоты, когда находился на строительном объекте. На место инцидента вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение «Ихилов». Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Обстоятельства несчастного случая будут выяснять сотрудники полиции.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек». Врачи квалифицировали состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Еще мы писали, что на заводе в Иорданской долине погиб 40-летний мужчина. Парамедики пытались его спасти, проведя комплекс реанимационных процедур, но к сожалению, их усилия остались безуспешными.

Напомним, в Нетании на улице Абарбанель на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 47-летний мужчина. Рабочий по неосторожности упал с большой высоты и получил многочисленные травмы.