В сети появилось видео с альпинистом, который был на горе Футаго в Японии. На него в этом места напал небольшой черный медведь.

Впрочем, мужчина не растерялся и дал отпор медведю. К счастью, ему удалось выжить.

A climber got into a fight with a bear on Mount Futago in Japan. pic.twitter.com/jrjsDqrMPS

— Saul of United (@Viatcheslavsos3) October 18, 2022