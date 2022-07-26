Ганц: Российские ПВО стреляли по израильским самолетам

Министр обороны заявил о беспрецедентном случае — российские войска открыли огонь по израильским самолетам, которые выполняли боевые задания в Сирии.

Министр обороны Израиля Бени Ганц рассказал о случае, который произошел несколько месяцев назад.

По заверениям политика, российские системы ПВО открыли огонь по израильским воздушным целям. События происходили в Сирии.

Однако хотя Ганц отметил, что это был единичный случай, сейчас идет переоценка ситуации.

«Это был единичный случай. Наши самолеты уже были далеко. Положение стабильное, но сейчас мы оцениваем ситуацию заново, как будто это произошло только что. И это хорошо, что мы так делаем», — заявил министр обороны.

Курсор ранее писал, что Ганц призвал Айзенкота присоединиться к его партии. В интервью 13 каналу Ганц сказал, что его главная задача на предстоящих выборах — сделать так, чтобы коалиция лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаниягу не получила 61 место, необходимое для формирования коалиции в Кнессете.

Кроме того, Ганц вновь заявил, что не будет формировать правительство с Нетаниягу. Бени Ганц, лидер партии Кахоль-Лаван, заявил, что за последние годы Нетаниягу много раз предлагал ему сформировать коалицию и стать премьер-министром. «Я мог бы стать премьер-министром, но не стал. Я думаю, что я достаточно серьезен в этом вопросе», — заявил министр обороны.