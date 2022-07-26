«Мы ждем»: Ганц призвал Айзенкота присоединиться к его партии

В интервью 13 каналу Ганц сказал, что его главная задача на предстоящих выборах — сделать так, чтобы коалиция лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху не получила 61 место, необходимое для формирования коалиции в Кнессете.

Лидер партии «Синие и белые» и министр обороны Бени Ганц в понедельник призвал бывшего главнокомандующего армией Гади Айзенкота присоединиться к его фракции на предстоящих выборах.

Айзенкот, сменивший Ганца на посту начальника штаба Армии обороны Израиля в 2015 году, считается потенциально влиятельным кандидатом, и некоторые опросы показывают, что он может привлечь дополнительных избирателей к любой партии, к которой он присоединится.

В результате за Айзенкотом «охотились» как фракция «Синий-белый — Новая надежда », так и партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид». Имя Айзенкота также упоминалось в качестве потенциального кандидата на выборах в Израиле в 2019–2020 годах, но в конце концов он решил не баллотироваться.

Выступая перед новостным сайтом Walla в рамках серии интервью с несколькими ведущими СМИ страны, Ганц ясно дал понять, что хочет, чтобы Айзенкот присоединился к его партии. Он также отрицал, что его попытки «поймать» командующего армией вызваны желанием помешать Айзенкоту присоединиться к «Еш Атид» и укрепить ее.

«Я не пытаюсь навредить Лапиду. Я хочу, чтобы Гади был партнером в «Синие-белые». Мы знаем друг друга десятки лет. Я точно знаю, что думает Гади о каждой сфере — в обороне, дипломатии, экономике и обществе. Я искренне надеюсь, что он пойдет в политику, и мы ждем», — сказал Ганц.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел.