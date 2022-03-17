Глава Черниговской ОГА: Город несет колоссальные потери из-за атак российских оккупантов

Власти украинского Чернигова заявляют, что только за последние сутки в результате российских обстрелов погибли 53 человека, а тысячи людей вынуждены прятаться в бомбоубежищах.

Северный украинский город Чернигов понес «колоссальные потери и разрушения» в условиях сильных обстрелов российской артиллерии и авиаударов.

Об этом заявил губернатор Вячеслав Чаус.

Чаус сообщил украинским СМИ, что за последние 24 часа в городские морги были доставлены тела 53 человек, «убитых российским агрессором с земли или с воздуха».

Генеральная прокуратура Украины заявила вчера, что 10 человек были убиты в Чернигове, когда стояли в очереди за хлебом. Россия, как и всегда, отрицает свою причастность.

Чаус заявляет, что в городе с населением 280 тысяч человек мирные жители прячутся в подвалах и убежищах без доступа к коммунальным услугам.

«Город никогда не знал таких кошмарных, колоссальных потерь и разрушений», — говорит он.

Чернигов, который находится недалеко от границ с Беларусью и Россией, был одним из первых украинских городов, подвергшихся нападению российских войск, когда три недели назад началось вторжение.