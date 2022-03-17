Глава Черниговской ОГА: Город несет колоссальные потери из-за атак российских оккупантов

Северный украинский город Чернигов понес «колоссальные потери и разрушения» в условиях сильных обстрелов российской артиллерии и авиаударов.
Об этом заявил губернатор Вячеслав Чаус.
Чаус сообщил украинским СМИ, что за последние 24 часа в городские морги были доставлены тела 53 человек, «убитых российским агрессором с земли или с воздуха».
Генеральная прокуратура Украины заявила вчера, что 10 человек были убиты в Чернигове, когда стояли в очереди за хлебом. Россия, как и всегда, отрицает свою причастность.
Чаус заявляет, что в городе с населением 280 тысяч человек мирные жители прячутся в подвалах и убежищах без доступа к коммунальным услугам.
«Город никогда не знал таких кошмарных, колоссальных потерь и разрушений», — говорит он.
Чернигов, который находится недалеко от границ с Беларусью и Россией, был одним из первых украинских городов, подвергшихся нападению российских войск, когда три недели назад началось вторжение.
Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».
Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!