Грузины незаконно проникали в Израиль благодаря работникам аэропорта Бен-Гурион

Полиция задержала уборщиков из аэропорта Бен-Гурион, которые, используя свои документы, помогали гражданам Грузии нелегально мигрировать в Израиль.

Правоохранители провели тайное наблюдение за сотрудниками компании по уборке (подрядчика Управления аэропортов), которые работали в Бен-Гурионе и создали настоящую преступную группу.

Об этом сообщает издание «Детали».

Оказалось, что уборщики встречали грузинских граждан у трапа самолета, передавали им свои пропуска работников по уборке, благодаря чему нелегалы без каких-либо препятствий на служебную стоянку и покидали аэропорт.

В ночь на вторник, 13 сентября, правоохранительные органы арестовали двух жительниц Лода и одного жителя Гуш-Дана, которым около 40 лет. Их подозревают в совершении этих преступных действия. Также на месте был задержан гражданин Грузии, нелегально проникнувший благодаря уборщикам в Израиль.

Далее полиция провела обыски в доме подозреваемых и нашла там еще двух нелегалов из Грузии, разные документы и десятки тысяч шекелей. Есть версия, что эти деньги – доход от преступной схемы. Правоохранители ходатайствовали о продлении ареста подозреваемых до 15 сентября, четверга.

Ранее мы рассказывали, что 13 сентября, во вторник, в Бен-Гурионе задержали самолет на 5 часов, потому что на его борту возник конфликт между пассажирами. Вмешаться в эту ситуацию пришлось полицейским. В этот же день лайнеру со 160 пассажирами пришлось совершить аварийную посадку.

Также «Курсор» сообщал, что израильская группировка хакеров, связанная с Ираном, заявила о взломе базы данных, где содержалась информация почти о всем населении Израиля, то есть о 9,5 миллионах людей. Помимо этого, они обнародовали личные данные 8,3 тысяч израильтян, но, изучив все подробности, эксперты сделали неоднозначные выводы.