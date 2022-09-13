В Бен-Гурионе задержали самолет на 5 часов: чем это обусловлено

Из-за конфликта между пассажирами на самолете в аэропорту Бен-Гурион задержали приблизительно на 5 часов один из вохдушных транспортов.

Это случилось во вторник, 13 сентября. Некоторые пассажиры не хотели следовать установленным правилам, вследствие чего пилоты отказались взлетать.

Об этом сообщает издание mako.

Свидетель этого инцидента рассказал, что авиапассажиры начали шуметь и отказываться садиться. Стюардессы не смогли успокоить двух ругавшихся пассажиров. Один из них заявил, что уже четыре часа не курил, а потому хотел зажечь сигарету в салоне самолета. Это возмутило второго и между ними едва не завязалась драка.

По итогу пилотам пришлось обратиться за помощью к полицейским, которые принялись успокаивать пассажиров и устанавливать обстоятельства конфликта. Правоохранители проверили документы у человека, желающего покурить, и попросили участников ссоры не нарушать требования безопасности.

Полицейские решили никого не задерживать и не высаживать, после чего покинули борт. Благодаря этому все успокоились и экипаж принял решение о поднятии самолета в воздух.

Ранее «Курсор» сообщал, что во вторник, 13 сентября, в Бен-Гурионе самолету со 160 пассажирами пришлось совершить аварийную посадку. Это было обусловлено неисправностью в одном из шасси.

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