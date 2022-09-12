Самолет со 160 пассажирами совершил аварийную посадку в Тель-Авиве

В аэропорту «Бен-Гурион» совершил экстренную посадку самолет компании Israir, следовавший из города Тиват в Черногории.

Лайнер компании Israir со 160 пассажирами на борту был вынужден это сделать из-за неисправности в одном из шасси.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Журналисты сообщат, что самолет совершил успешную посадку в аэропорту «Бен-Гурион», что в Тель-Авиве. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, а также туда отправили спасателей и бригады скорой помощи.

Это не последний самолет, совершивший аварийную посадку транспортный самолет в Израиле в последнее время. В частности, недавно на базе ВВС на юзе Израиля это сделал военно-транспортный самолет «Геркулес», экипажу которого удалось справиться с нештатной ситуацией во время тренировочного полета.

Перед посадкой «Геркулеса» возникли проблемы с раскрытием одного из колес шасси. На его борту находились 7 членов экипажа, которые, к счастью, не пострадали. После этого самолет должен был пройти проверку и снова вернуться в строй.

Также «Курсор» сообщал, что израильская авиакомпания «Эль Аль» запускает прямые рейсы в Японию. Полеты начнут уже с марта следующего года, а продажу билетов открою в скором времени.

Помимо этого, сегодня, 12 сентября, в Афуле автомобиль насмерть сбил самокатчика на перекрестке. Полицейские уже расследуют причины аварии.