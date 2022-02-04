Хакеры атаковали крупнейшую авиакомпанию Швейцарии

Оператор наземного обслуживания аэропортов и грузовых авиаперевозок Swissport пострадал от атаки программы-вымогателя, которая нарушила некоторые операции, сообщила компания в пятницу.

Об этом пишет JPost.

В четверг 22 рейса были задержаны на 20 минут в аэропорту Цюриха, сказал представитель компании, добавив, что группа пока не может предоставить данные о влиянии на рейсы в пятницу.

Атака началась рано утром в четверг и затронула ограниченную часть IT-инфраструктуры Swissport, говорится в заявлении компании. Также известно, что службы безопасности своевременно обнаружили атаку, так что последствия были «в значительной степени смягчены».

Большинство критически важных систем и приложений не пострадали, но несколько серверов были затронуты, что привело к временному отключению некоторых систем.

«Атака была сдержана, и приняты меры по предотвращению ее дальнейшего распространения. Сейчас мы занимаемся восстановлением пострадавших систем и смягчением последствий для нашей работы», — говорится в сообщении.

Курсор также писал, что стало известно об еще одной израильской компании, которая использовала шпионское ПО. QuaDream, по заявлениям инсайдеров, получила возможность доступа к данным на смартфонах iPhone в прошлом году в одно время с NSO и имела те же возможности, что и нашумевшая компания.