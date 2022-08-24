Еще одна трагедия на воде: на пляже Дор утонул мужчина

Сегодня, 24 августа, на пляже Дор возле Атлита произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончался 40-летний мужчина.

Об этом сообщает издание News.walla.

Отдыхающий купался в море и захлебнулся. Его достали из водоема в бессознательном состоянии. На место инцидента сразу вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА). Сотрудники экстренной службы провели мужчине сердечно-легочную реанимацию, но к сожалению, их старания были безуспешными.

«Курсор» писал ранее, что с начала купального сезона, который стартовал в Израиле в начале апреля, на водоемах утонули 32 человека. Израильтян призывают не пренебрегать правилами поведения на воде, потому что в последнее время такие трагедии стали происходить часто.

Еще мы писали, 17 августа, на озере Кинерет произошел трагический случай. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.

Напомним, израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте. Ммедицинские бригады, которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции, но безуспешно.