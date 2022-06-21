Иран заявил, что якобы задержал агентов Моссада

Иранский прокурор сообщил о том, что в стране якобы были арестованы трое сотрудников Моссада, которые планировали убийство ученых. Никаких подтверждений этому заявлению не предоставляется.

Иран утверждает, что арестовал агентов Моссада, которые планировали убийство ученых-ядерщиков.

В заявлении не уточняется их национальность и количество задержанных.

«Арест этих агентов Моссада произошел после сложной разведывательной операции, которая продолжалась в течение восьми месяцев наблюдения за ними», — заявил Мехди Шамсабади, генеральный прокурор Систана и Белуджистана.

По словам Шамсабади, расследование продолжается, и в ближайшее время этим людям будут предъявлены обвинения, сообщает иранское агентство Mehr News.

Два месяца назад три человека также были арестованы по подозрению в утечке секретной информации, связанной с ядерной программой Ирана.

Курсор ранее писал, что иранские корабли столкнулись с американскими. Действия иранского военно-морского флота «не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного поведения на море, что увеличивало риск просчета и столкновения», заявили в США.

Также сообщалось, что Иран наращивает обогащение урана на подземном полигоне Фордо. Согласно конфиденциальному отчету Международного агентства по атомной энергии, с которым ознакомилось информационное агентство Reuters в понедельник, Иран наращивает обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо.

Кроме того, Израиль предостерегает граждан от поездок в арабские страны. Ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванных дипломатических источников о том, что израильтянам стоит отказаться от поездок в ОАЭ, Бахрейн, Иорданию и Египет.