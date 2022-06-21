Опасный инцидент в Персидском заливе: иранские корабли столкнулись с американскими

Действия иранского военно-морского флота «не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного поведения на море, что увеличивало риск просчета и столкновения», заявили в США.

В понедельник у Соединенных Штатов и Ирана произошла авария после того, как три корабля, контролируемые Корпусом стражей исламской революции, столкнулись с двумя американскими кораблями на «опасно высокой скорости», сообщила The Washington Post.

USS Sirocco, патрульный корабль класса Cyclone, и USNS Choctaw County, быстроходное транспортное судно, совершали обычный переход через международные воды в Персидском заливе, когда три иранских корабля, предназначенные для быстрой атаки, приблизились к Sirocco лоб в лоб. Об этом рассказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Чиновник добавил, что иранские корабли отклонились только после того, как Sirocco подал звуковой предупредительный сигнал. Иранские лодки также подошли в пределах 50 ярдов от округа Чокто, что побудило Sirocco развернуть предупредительную сигнальную ракету.

Действия иранского военно-морского флота «не соответствовали международным стандартам профессионального или безопасного поведения на море, что увеличивало риск просчета и столкновения», — заявил пресс-секретарь Центрального командования США полковник Джозеф Буччино.

«Силы CENTCOM будут продолжать летать, плавать и действовать в любом месте в зоне ответственности, разрешенной международным правом, способствуя региональной стабильности», — добавил он.

По словам официальных лиц, драматическое столкновение в понедельник, продолжавшееся около часа, закончилось, когда иранские корабли покинули этот район.

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