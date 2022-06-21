МАГАТЭ: Иран наращивает обогащение урана на подземном полигоне Фордо

Тегеран сообщает ядерному надзорному органу, что он начал процесс запуска второго кластера передовых центрифуг на секретном подземном объекте.

Согласно конфиденциальному отчету Международного агентства по атомной энергии, с которым ознакомилось информационное агентство Reuters в понедельник, Иран наращивает обогащение урана на своем подземном ядерном объекте в Фордо .

В сообщении говорится, что Иран предпринимает шаги для выполнения своих угроз по использованию второго каскада передовых центрифуг IR-6 в Фордо. Центрифуги могут легче переключаться между уровнями обогащения.

Инспекторы МАГАТЭ подтвердили в субботу, что Иран готов подавать газообразный гексафторид урана (UF6), обогащаемый в центрифугах, во второй из двух каскадов, или групп, центрифуг IR-6, установленных в Фордо, сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальную информацию МАГАТЭ. отчитываться перед государствами-членами.

Фордо — один из наиболее уязвимых ядерных объектов Ирана, расположенный глубоко под горой, что делает его в значительной степени непроницаемым для военного удара.

Согласно отчету, в воскресенье Иран проинформировал надзорный орган о том, что он начал процесс, предшествующий обогащению, известный как пассивация каскадов.

«Агентство еще не получило разъяснений от Ирана относительно того, какой режим производства он намерен внедрить для вышеупомянутого каскада после завершения пассивации», — говорится в отчете.

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