Иранские учителя провели акции протеста по поводу своих зарплат в более чем 100 городах

Учителя уже несколько месяцев требуют от правительства ускорить проведение реформ, в результате которых их зарплаты будут лучше отражать их результат работы.

Тысячи иранских учителей протестовали в более чем 100 городах против задержек в реформах заработной платы и пенсионного обеспечения, сообщают местные СМИ.

СМИ сообщают, что учителя провели демонстрацию у здания парламента в столице Тегеране и перед офисами министерства образования в столицах провинций, включая Исфахан, Шираз и Мешхед.

Протестующие также призвали власти освободить учителей, задержанных во время предыдущих акций протеста. Педагоги скандировали «Посаженные в тюрьму учителя должны быть освобождены».

Курсор ранее писал, что США заявили, что ядерное соглашение возможно в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность». Соединенные Штаты заявили в четверг, что был достигнут «существенный прогресс» во время переговоров в Вене по спасению ядерной сделки с Ираном, считая, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность» в этом вопросе.

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