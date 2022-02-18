США: ядерное соглашение возможно в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность»

Вашингтон заявляет о «существенном прогрессе», но предупреждает, что «без обязательств возможность возвращения к сделке находится под серьезным риском».

Соединенные Штаты заявили в четверг, что был достигнут «существенный прогресс» во время переговоров в Вене по спасению ядерной сделки с Ираном, считая, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность» в этом вопросе.

Венские переговоры, в которых участвуют Иран, а также Великобритания, Китай, Франция, Германия и Россия напрямую и США косвенно, возобновились в конце ноября с целью восстановления соглашения 2015 года.

Это соглашение предлагало Тегерану облегчение санкций в обмен на ограничение его ядерной программы, но в 2018 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из него при бывшем президенте Дональде Трампе и вновь ввели жесткие экономические санкции, что побудило Иран начать отступать от своих обязательств.

Ранее Курсор сообщал, что в Иране муж обезглавил собственную жену и снял видео с ее головой.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Беннет заявил, что ядерная сделка не повысит стабильность и не предотвратит атаку Израиля по Ирану.

Еще напомним, что Израиль опасается, что новая ядерная сделка позволит Ирану получить ядерное оружие.

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