Иранский аэрокосмический ученый погиб во время миссии на севере Ирана

Ученый иранских ВВС из аэрокосмического подразделения был убит «во время миссии» на базе ПВО Семнан на севере Ирана.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Подробностей об обстоятельствах, приведших к его смерти, не сообщается.
Известие о смерти Абдуса пришло менее чем через 24 часа после того, как Али Камани, еще один член аэрокосмического подразделения ВВС, погиб в автокатастрофе в городе Хомейн .
В сообщении иранского государственного СМИ Камани описывается как «мученик, погибший при выполнении своей миссии по защите родины».
Ранее в июне при загадочных обстоятельствах был найден мертвым офицер спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР. Иранские официальные лица сообщили его семье, что он разбился насмерть с крыши своего дома в Карадже, возможно, в результате акта самоубийства из-за «психологических проблем, вызванных разлукой с женой».
Однако Иран Интернэшнл сообщил, что офицера подозревают в утечке информации, которая привела к убийству Хасана Саяда Ходаяри в мае.
Ранее редакция нашего сайта писала, что иранский командующий КСИР угрожает Израилю.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы. «Иран будет жестко противостоять Израилю «там, где это будет необходимо», — заявил глава спецподразделения «Аль-Кудс» Стражей исламской революции Эсмаил Каани, сообщает полуофициальное агентство Nour News.