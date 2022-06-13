Иранский аэрокосмический ученый погиб во время миссии на севере Ирана

Ученый по имени Мохаммад Абдус, как сообщается, работал над спутниковой программой Исламской Республики, помимо разработки БПЛА и баллистических ракет в рамках своей работы в военно-воздушных силах.

Ученый иранских ВВС из аэрокосмического подразделения был убит «во время миссии» на базе ПВО Семнан на севере Ирана.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Подробностей об обстоятельствах, приведших к его смерти, не сообщается.

Известие о смерти Абдуса пришло менее чем через 24 часа после того, как Али Камани, еще один член аэрокосмического подразделения ВВС, погиб в автокатастрофе в городе Хомейн .

В сообщении иранского государственного СМИ Камани описывается как «мученик, погибший при выполнении своей миссии по защите родины».

Ранее в июне при загадочных обстоятельствах был найден мертвым офицер спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР. Иранские официальные лица сообщили его семье, что он разбился насмерть с крыши своего дома в Карадже, возможно, в результате акта самоубийства из-за «психологических проблем, вызванных разлукой с женой».

Однако Иран Интернэшнл сообщил, что офицера подозревают в утечке информации, которая привела к убийству Хасана Саяда Ходаяри в мае.

Ранее редакция нашего сайта писала, что иранский командующий КСИР угрожает Израилю.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы. «Иран будет жестко противостоять Израилю «там, где это будет необходимо», — заявил глава спецподразделения «Аль-Кудс» Стражей исламской революции Эсмаил Каани, сообщает полуофициальное агентство Nour News.