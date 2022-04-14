Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы

Переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года завершились несколько недель назад.

«Иран близок к тому, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для производства оружия, поскольку переговоры о возвращении к ядерной сделке 2015 года зашли в тупик», — заявил дипломатический источник, сообщает The Jerusalem Post.

По словам источника, Исламская Республика очень близка к тому, чтобы иметь значительное количество обогащенного урана — достаточное для производства одной бомбы и красной черты, установленной западными сторонами для переговоров.

Хотя Иран еще не обогащает уран до оружейного качества с чистотой 90%, для бомбы может быть достаточно большего количества урана, обогащенного до более низкой чистоты. По оценке Иерусалима, Иран близок к получению значительного количества урана с обогащением до 60%.

Переговоры о возвращении США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года завершились несколько недель назад, когда Иран выдвинул требование, выходящее за рамки ядерного соглашения, об исключении его КСИР из списка Иностранной террористической организации США.

Вашингтон пока официально не отреагировал на это требование, но на прошлой неделе представитель Госдепартамента заявил, что президент США Джо Байден рассматривает КСИР «Аль-Кудс» как террористическую организацию.

По словам дипломатического источника, до сих пор ни одно из предложений европейцев о компромиссе или альтернативном соглашении между американцами и иранцами не было принято иранцами, которые сделали отмену статуса КСИР обязательным условием соглашения.

Заместитель генерального директора МИД Джошуа Зарка во вторник находился в Брюсселе, чтобы встретиться с координатором переговоров по ядерной программе Ирана и политическим директором ЕС Энрике Мора.

Израильские официальные лица также обратились к европейским собеседникам с просьбой обеспечить, чтобы еще одно требование Ирана не было выполнено и чтобы открытые расследования Международного агентства по атомной энергии возможных военных аспектов ядерной программы Ирана не были закрыты по политическим причинам, что может создать опасный прецедент.

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси не дал согласия на прекращение расследования, однако ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета директоров МАГАТЭ в июне.

Группа «5+1» вела переговоры с США и Ираном в течение 11 месяцев, чтобы вернуться к соблюдению СВПД, который ограничивал обогащение урана Тегераном до 3,67% и сокращал почти все свои запасы обогащенного урана в обмен на постепенную отмену санкций.

США вышли из сделки в 2018 году, утверждая, что Иран солгал о своей ядерной программе и что соглашение было слишком слабым. Президент США Джо Байден пообещал вернуться к нему.

Израиль выступил против первоначальной сделки и ее возобновления, указав, что действие большинства его ограничений на ядерную деятельность Ирана истекает в конце 2025 года. Кроме того, Иерусалим отмечает, что соглашение не ограничивает ни злонамеренные действия Ирана в регионе, ни его программу создания баллистических ракет, одновременно санкции приведут к большому притоку наличности для терроризма, опосредованных войн и оружия.

Ранее Курсор писал, что Вашингтон не примет требование Тегерана об исключении КСИР из списка террористических организаций. Неназванный чиновник сообщил, что даже если это нарушит договоренность о возрождении соглашения, Вашингтон не исключит КСИР из списка международных террористических организаций.

Также сообщалось, что Иран заявил, что США «выдвигают новые условия» по вопросу о санкциях на ядерных переговорах. Министр иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахян утверждает, что Вашингтон недавно стремился выдвинуть новые «чрезмерные» требования на переговорах в Вене о возрождении пакта 2015 года.