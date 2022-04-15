Иранский командующий КСИР угрожает Израилю

«Иран будет жестко противостоять Израилю «там, где это будет необходимо», — заявил глава спецподразделения «Аль-Кудс» Стражей исламской революции Эсмаил Каани, сообщает полуофициальное агентство Nour News.

В марте Тегеран нацелился на то, что он назвал «секретными израильскими базами», во время ракетного обстрела северной курдской региональной столицы Ирака Эрбиля. Нападение должно было отомстить за удары израильской авиации, в результате которых погибли иранские военные в Сирии.

«Везде, где мы обнаруживаем сионистскую угрозу, мы будем жестко противостоять ей, они слишком малы, чтобы противостоять нам», — сказал Каани, чье подразделение контролирует зарубежные операции Стражей исламской революции.

Командир пообещал поддерживать любую группу, которая борется с «сионистским режимом», и добавил, что «уничтожение этого режима набирает обороты».

Напряженность обострилась в то время, когда Иран и мировые державы вели переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года, против которой выступает Израиль.

Не участвуя в ядерных переговорах между Ираном и мировыми державами в Вене, Израиль провел переговоры с администрацией США в надежде получить больше влияния в случае возобновления сделки с Тегераном, которая была достигнута вопреки его возражениям.

Ранее Курсор писал, что Израиль заявляет, что у Ирана почти достаточно урана для создания ядерной бомбы. Иран близок к тому, чтобы иметь достаточно обогащенного урана для производства оружия, поскольку переговоры о возвращении к ядерной сделке 2015 года зашли в тупик.

Курсор писал, что Вашингтон не примет требование Тегерана об исключении КСИР из списка террористических организаций. Неназванный чиновник сообщил, что даже если это нарушит договоренность о возрождении соглашения, Вашингтон не исключит КСИР из списка международных террористических организаций.

Также сообщалось, что Иран заявил, что США «выдвигают новые условия» по вопросу о санкциях на ядерных переговорах. Министр иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахян утверждает, что Вашингтон недавно стремился выдвинуть новые «чрезмерные» требования на переговорах в Вене о возрождении пакта 2015 года.