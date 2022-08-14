Из-за аномальной жары в Европе в этом году выгорело рекордное количество леса

В Европе в результате крупных пожаров, спровоцированных аномальной жарой, в этом году уже выгорели 660 тысяч гектаров леса.

Об этом сообщает DW.

По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), в этом году пожары бушевали не только в странах Средиземноморья, но и в других регионах Европы. В частности, самые большие лесные пожары за последние десятилетия произошли этим летом в Словении.

Эксперты Европейской информационной системы Хесус Сан-Мигель отметил, что в 2022 году засухи и экстремально высокие температуры охватили всю Европу. Именно эти факторы спровоцировали масштабные лесные пожары в регионе.

Мигель подчеркнул, что ситуация остается угрожающнй – сейчас только середина сезона пожаров.

Отмечается, что больше всего лесных площадей уничтожено пожарами в Испании – 225 тысяч гектаров. Пострадали также Румыния (150 тысяч гектаров) и Португалия (77 тысяч гектаров).

Только за последние дни большие лесные пожары фиксировались во Франции, Германии и Греции. В то же время на севере Германии только в воскресенье смогли потушить лесной пожар в национальном парке Гарц, который бушевал несколько дней на площади не менее 13 гектаров.

«Курсор» писал ранее, что глобальное потепление является одним из основных вызовов нашего времени, потому что может принести серьезные последствия. В Еврокомиссии отметили, что Европе угрожает сильнейшая за последние 500 лет засуха.