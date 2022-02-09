Израиль нанес ответные ракетные удары по сирийским целям

Израильские военные выпустили ракеты класс «земля — земля» по сирийским целям в ответ на ракетный обстрел, который стал причиной активации сирен сегодня ночью на севере Израиля.

Израильские военные заявили, что атаковали цели в Сирии вскоре после того, как в начале среды из арабской страны по северу Израиля была выпущена зенитная ракета.

Сирийская ракета взорвалась в воздухе и не была перехвачена израильскими средствами ПВО, но она включила предупредительные сирены на севере Израиля. Сообщений о раненых или разрушениях не поступало.

В заявлении израильской армии говорится, что она нанесла удар по сирийским объектам, используемым для наведения на израильские самолеты, включая радар и зенитные батареи.

Сирийское официальное информационное агентство SANA сообщило, что Израиль выпустил ракеты класса «земля — земля» в окрестности столицы Дамаска, и некоторые из них были сбиты средствами противовоздушной обороны. Сведений о жертвах не поступало.

За последнее десятилетие гражданской войны в Сирии Израиль нанес сотни ударов по целям в контролируемых правительством частях страны, но правительство страны редко признает или обсуждает эти операции.

Однако Израиль признал, что наносит удары по базам связанных с Ираном военизированных формирований, таких как «Хизбалла», которые сражаются на стороне сил сирийского президента Башара Асада в гражданской войне в стране.

Курсор ранее писал, что ночью по Израилю была запущена сирийская ракета. Сообщается, что сегодня ночью, 9 февраля, со стороны Сирии в Израиль была запущена ракета, которая взорвалась самостоятельно на подлете в воздухе, никому не причинив вреда. Отдаленные взрывы услышали жители Хайфы и округа Шарон. Осколки упали возле Хомеша.

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