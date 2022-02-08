Израильские силы снесли аванпост Ахувии Сандака

Израильские силы безопасности и Гражданская администрация принудительно эвакуировали аванпост Ахувии Сандака во вторник утром, сообщили израильские СМИ.
Об этом пишет JPost.
Аванпост, в котором живут семь людей, занимающихся разведением овец, был создан в честь Ахувии Сандака, поселенца, погибшего в 2020 году, когда его автомобиль перевернулся во время полицейской погони.
По данным Армейского радио, на аванпосте есть только одна палатка и сарай.
בנימין: כוחות הביטחון הגיעו לפנות את המאחז ‘מעלה אהוביה’ שהוקם במקום התאונה שבה נהרג אהוביה סנדק. במקום יש אוהל אחד ודיר שיפונו בשעות הקרובות pic.twitter.com/fVSz3VS9eW
— שחר גליק (@glick_sh) February 8, 2022
Курсор также писал, что Мандельблит в своих прощальных словах завуалированно упрекнул Нетаниягу. Мандельблит был генеральным прокурором, который предъявил Нетаниягу обвинения в коррупции. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.
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