Израильские силы снесли аванпост Ахувии Сандака

10:38, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
Солдаты ЦАХАЛа фото
Солдаты ЦАХАЛа
Фото: Basel Awidat/Flash90

Сегодня утром прибыли силы ЦАХАЛа, чтобы снести аванпост Ахувии Сандака, воздвигнутый в память о его покойном подростке Ахувии Сандака.

Израильские силы безопасности и Гражданская администрация принудительно эвакуировали аванпост Ахувии Сандака во вторник утром, сообщили израильские СМИ.

Об этом пишет JPost.

Аванпост, в котором живут семь людей, занимающихся разведением овец, был создан в честь Ахувии Сандака, поселенца, погибшего в 2020 году, когда его автомобиль перевернулся во время полицейской погони.

По данным Армейского радио, на аванпосте есть только одна палатка и сарай.

Курсор также писал, что Мандельблит в своих прощальных словах завуалированно упрекнул Нетаниягу. Мандельблит был генеральным прокурором, который предъявил Нетаниягу обвинения в коррупции. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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