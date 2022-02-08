Израильские силы снесли аванпост Ахувии Сандака

Сегодня утром прибыли силы ЦАХАЛа, чтобы снести аванпост Ахувии Сандака, воздвигнутый в память о его покойном подростке Ахувии Сандака.

Израильские силы безопасности и Гражданская администрация принудительно эвакуировали аванпост Ахувии Сандака во вторник утром, сообщили израильские СМИ.

Об этом пишет JPost.

Аванпост, в котором живут семь людей, занимающихся разведением овец, был создан в честь Ахувии Сандака, поселенца, погибшего в 2020 году, когда его автомобиль перевернулся во время полицейской погони.

По данным Армейского радио, на аванпосте есть только одна палатка и сарай.

בנימין: כוחות הביטחון הגיעו לפנות את המאחז ‘מעלה אהוביה’ שהוקם במקום התאונה שבה נהרג אהוביה סנדק. במקום יש אוהל אחד ודיר שיפונו בשעות הקרובות pic.twitter.com/fVSz3VS9eW — שחר גליק (@glick_sh) February 8, 2022

Курсор также писал, что Мандельблит в своих прощальных словах завуалированно упрекнул Нетаниягу. Мандельблит был генеральным прокурором, который предъявил Нетаниягу обвинения в коррупции. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор.

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