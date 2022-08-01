Израильский самолет, летевший в москву, совершил экстренную посадку в Азербайджане

Рейс авиакомпании El Al из аэропорта Бен Гурион в россию* совершил экстренную остановку в Баку, столице Азербайджана, из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, говорится в заявлении национального перевозчика в понедельник.
Ожидается, что рейс LY611 продолжит свой путь в москву после того, как пассажира снимут для оказания медицинской помощи. Информации о состоянии пассажира не поступало.
Регулярное сообщение между Тель-Авивом и москвой продолжается даже после вторжения россии в соседнюю Украину.
Израиль поддерживает дипломатические отношения с Азербайджаном с 1992 года, через год после того, как он провозгласил независимость от бывшего Советского Союза. Азербайджан граничит с россией и Ираном, региональным заклятым врагом Израиля.
Также в понедельник девять пилотов чартерного перевозчика Arkia объявили больничный, в результате чего авиакомпания отменила два запланированных рейса из Израиля на Родос в Греции. Это было расценено как преднамеренный шаг, поскольку пилоты компании находятся в споре с руководством по поводу условий труда.
«Курсор» писал ранее, в районе Негева произошел сильный пожар. В МАДА сообщили о пяти пострадавших от отравления дымом, в том числе о 30-летнем мужчине в состоянии средней тяжести и еще четверых — легкой степени тяжести.
Также сообщалось, что стало известно о жестоком обращении с пожилыми людьми в центре для престарелых. Скандал в центре престарелых набирает силу, уже больше дюжины людей из числа персонала обвиняются в насилии над пациентами заведения.
Крмое того, в первой половине 2022 года арабские террористы нападали на евреев почти четыре тыс. раз. В отчет не включены сотни нападений на израильские силы безопасности во время ночных операций, поскольку в центре внимания отчета — терроризм, направленный на причинение вреда гражданскому населению.