Израильский самолет, летевший в москву, совершил экстренную посадку в Азербайджане

Самолет, вылетевший из аэропорта Бен-Гурион, приземлился в Баку, и ожидается, что он продолжит свой путь до конечного пункта назначения. Пассажир был снят с рейса.

Рейс авиакомпании El Al из аэропорта Бен Гурион в россию* совершил экстренную остановку в Баку, столице Азербайджана, из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, говорится в заявлении национального перевозчика в понедельник.

Ожидается, что рейс LY611 продолжит свой путь в москву после того, как пассажира снимут для оказания медицинской помощи. Информации о состоянии пассажира не поступало.

Регулярное сообщение между Тель-Авивом и москвой продолжается даже после вторжения россии в соседнюю Украину.

Израиль поддерживает дипломатические отношения с Азербайджаном с 1992 года, через год после того, как он провозгласил независимость от бывшего Советского Союза. Азербайджан граничит с россией и Ираном, региональным заклятым врагом Израиля.

Также в понедельник девять пилотов чартерного перевозчика Arkia объявили больничный, в результате чего авиакомпания отменила два запланированных рейса из Израиля на Родос в Греции. Это было расценено как преднамеренный шаг, поскольку пилоты компании находятся в споре с руководством по поводу условий труда.