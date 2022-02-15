Как минимум 7 человек погибли в результате взрыва и пожара на юге Франции

Пожар, причиной которого мог стать взрыв газового баллона, в одном из домов города Сен-Лоран-де-ла-Саланка, унес жизни семи человек, среди которых были и дети.

По меньшей мере семь человек, включая двух детей, погибли в результате взрыва и последующего пожара, произошедшего в многоквартирных домах на юге Франции в понедельник.

Официальные лица сообщили, что ведутся поиски по меньшей мере двух человек, которые пропали без вести.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выехал на место происшествия в городе Сен-Лоран-де-ла-Саланке и сообщил, что около 30 человек получили ранения или психологические травмы в результате взрыва, который произошел около 2 часов ночи.

Местное радио France Bleu Roussillon сообщило, что взрыв произошел на первом этаже двухэтажного здания, в котором находился продуктовый сэндвич-бар. Затем огонь перекинулся на соседние здания.

Прокурор Перпиньяна Жан-Давид Кавайе сказал, что пока рано говорить о причинах взрыва, но он упомянул возможность того, что в магазине могли находиться газовые баллоны. Ведется расследование.

Дарманен в своем твиттере выразил «полную поддержку» аварийным службам и сказал, что его мысли с жертвами и их близкими.

Курсор ранее писал, что двое мужчин пострадали при пожаре на заводе в Кесарии. В воскресенье, 13 февраля, двое мужчин получили ранения средней степени тяжести в результате пожара на заводе в Кесарии. На данный момент оба пострадавших доставлены в больницу.

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