Французская полиция застрелила мужчину, напавшего на них с ножом

Полиция в ликвидировала человека, напавшего на них вооруженным ножом на вокзале Gare du Nord в Париже.
Об этом сообщил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
Также стало известно, что мужчина, который напал на них, скончался на месте. Двое полицейских получили легкие ранения.
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