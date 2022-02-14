Французская полиция застрелила мужчину, напавшего на них с ножом

Полиция в понедельник утром убила человека, который напал на них с ножом на вокзале Gare du Nord в Париже, сообщил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Полиция в ликвидировала человека, напавшего на них вооруженным ножом на вокзале Gare du Nord в Париже.

Об этом сообщил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Также стало известно, что мужчина, который напал на них, скончался на месте. Двое полицейских получили легкие ранения.

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