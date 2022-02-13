Двое мужчин пострадали при пожаре на заводе в Кесарии

В воскресенье, 13 февраля, двое мужчин получили ранения средней степени тяжести в результате пожара на заводе в Кесарии. На данный момент оба пострадавших доставлены в больницу.

Двое мужчин в возрасте 36 и 48 лет получили травмы средней степени тяжести в результате пожара, вспыхнувшего на заводе в промышленной зоне Кесарии.

Вызванные на место медики и фельдшеры МАДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали их в больницу Рамбам с ожогами верхней части тела.

За последнюю неделю в результате несчастных случаев на производстве погибли не менее четырех человек, также более 10 получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Пардес-Хана погиб 44-летний рабочий.

Мужчина работал на местной стройке, когда на него упал некий «тяжелый предмет» Выехавшие на место происшествия парамедики МАДА не смогли его спасти.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.