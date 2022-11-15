Как подрыв Северного потока повлияет на природу

В результате гигантской утечки от 220 тысяч тонн парниковых газов были выброшены в океан, а потом в атмосферу.

Ученые из Института физики атмосферы Китайской академии наук в Пекине провели исследование, касающееся влияния прорыва «Северного потока» и выбросов парниковых газов на экологию нашей планеты.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты проанализировали воздействие утечки метана на климат в перспективе ближайших 20 лет. Прошлые исследования показали, что в результате гигантской утечки от 220 тысяч тонн парниковых газов, в основном метана, были выброшены в океан, а потом в атмосферу.

По словам ученых, речь идет о самом большом выбросе метана за одно событие за всю историю человечества. Одновременно с этим цифры являются слишком «незначительными», если принимать во внимание другие источники выбросов, чтобы ускорились темпы глобального потепления. Например, объем утечки метана с «Северного потока» равняется всего лишь 1,3 дням выбросов от нефтегазового сектора.

Исследователи утверждают, что метан со временем удаляется вследствие реакции с некоторыми нестабильными радикалами. Срок его «службы» равняется примерно 10-летнему периоду, что является несущественным влиянием в сравнении с CO2, задерживающимся в атмосфере Земли на столетние периоды.

Выброс метана, случившийся из-за повреждения «Северного потока», эквивалентен воздействию 20,6 млн тонн CO2. Это повышает концентрацию углекислого газа в атмосфере нашей планеты всего на 0,0026 частей на миллион. Результаты этого исследования уже подтвердило Европейское космическое агентство (ESA).

Ранее эксперты назвали причину повреждений «Северных потоков».

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