Эксперты назвали причину повреждений «Северных потоков»

«Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно»

Официальные лица подтвердили, что газопроводы Nord Stream 1 и 2 («Северных потоков» 1 и 2) в Балтийском море возле Дании получили «большие повреждения» из-за мощных взрывов.

Об этом сообщает AP News и TV2.

Правоохранители Копенгагена провели предварительное расследование на «местах преступлений».

«Это очень серьезно, и это отнюдь не случайно. Это не просто кажется запланированным, а очень хорошо спланированным», – рассказал министр обороны Дании Мортен Бедсков.

Для дальнейшего расследования этого инцидента разведывательным агентством и полицией была создана совместная следственная группа.

До этого представители шведского агентства внутренней безопасности заявили, что по итогу предварительного расследования двух истоков вблизи побережья эксперты начали еще больше подозревать «серьезную диверсию». По словам прокурора, правоохранители изъяли доказательства. По мнению шведских экспертов, произошел умышленный взрыв «Северного потока». Подробнее об этом читайте здесь.

Отметим, что 26 сентября произошла разгерметизация двух нитей первого «Северного потока» и одной — «Северного потока-2». Кремль не исключил возможности саботажа, а украинская сторона считает, что это «спланированный теракт и акт агрессии *рф против Евросоюза.

Также «Курсор» сообщал о том, что эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!