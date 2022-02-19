Киев: Россия пытается спровоцировать украинскую армию на нападение

Высшее должностное лицо Украины по вопросам безопасности Алексей Данилов в пятницу обвинил Россию в провокациях на востоке Украины, целью которых является принуждение украинских военных к ответным действиям, но добавил, что Киев будет придерживаться мирных путей разрядки кризиса.

Выступая вместе с ним на совместном брифинге, министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия пытается заставить Украину пойти на уступки, и что Москва отказывается вести мирные переговоры.

Александр Павлюк, глава командования украинской армии на востоке Украины, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что существует высокая вероятность того, что будущие провокации могут привести к жертвам среди мирного населения.

Поддерживаемые Россией лидеры на востоке Украины в пятницу упаковали гражданских лиц в автобусы и заявили, что хотят эвакуировать 700 тысяч человек, что усилило опасения Запада, что Россия может создать предлог для начала полномасштабного военного наступления.

Курсор ранее писал, что в Ростовскую область прибыли первые автобусы с эвакуированными жителями Донбасса. Первые автобусы с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область. Ранее главарь «ДНР» Пушилин заявил, что в связи с опасной ситуацией на востоке Украины с 18 февраля организован выезд населения в РФ.

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