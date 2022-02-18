Россия с конца января почти удвоила число военных у границы Украины

В Штатах уверены, что Кремль пытается существенно приуменьшить или обмануть мир насчет своей наземной и воздушной подготовки. Это может свидетельствовать о планах вторгнуться в Украину уже в ближайшие дни.

Россия сосредоточила возле Украины уже 169-190 тысяч военных.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер перед встречей по Венскому документу.

Россия, вероятно, собрала от 169 тысяч до 190 тысяч личного состава в Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 тысячами на 30 января, отметил он. Эта оценка включает в себя воинские части вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму; Нацгвардию РФ; и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах, и руководимые Россией силы на востоке Украины.

Карпентер добавил, что пока Россия пытается приуменьшить или обмануть мир насчет своей наземной и воздушной подготовки, российские военные анонсировали широкомасштабные военно-морские учения в Черном море, Балтийском море и Арктике.

В Штатах отмечают, что пока Россия публично заявила, что только в учениях в Черном море принимают участие более 30 кораблей, эксперты фиксируют, что десантные корабли Северного и Балтийского флотов были направлены в Черное море для пополнения местных сил.

Карпентер подчеркнул, что сейчас наблюдается самая значительная военная мобилизация в Европе со Второй мировой войны.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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