В Ростовскую область прибыли первые автобусы с эвакуированными жителями Донбасса

Российские СМИ сообщили о прибытии в Ростовскую область первых автобусов с жителями Донецка. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей «ДНР». Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса.
Оккупанты заявили, что эвакуация проводится силами МЧС «ДНР» совместно с администрациями городов и районов.
Кроме того, «администрация» Луганска на своем сайте сообщила, что власти города развернули три пункта эвакуации жителей «ДНР» в РФ. На сайте оккупантов дополнительно появилась информация о времени начала эвакуации из Перевальска, Антрацитовского и Лутугинского районов.
Как ранее писал Курсор, Россия составила списки украинских политических деятелей и других оппонентов, которые станут мишенью для арестов или убийств в случае нападения РФ на Украину.
Также Курсор передавал, что главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что война может начаться в любой момент, потому женщин и детей начали эвакуировать, а мужчины остаются в «республике».
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