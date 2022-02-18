В Ростовскую область прибыли первые автобусы с эвакуированными жителями Донбасса

Первые автобусы с эвакуированными жителями Донбасса прибыли в Ростовскую область. Ранее главарь «ДНР» Пушилин заявил, что в связи с опасной ситуацией на востоке Украины с 18 февраля организован выезд населения в РФ.

Российские СМИ сообщили о прибытии в Ростовскую область первых автобусов с жителями Донецка. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей «ДНР». Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса.

Оккупанты заявили, что эвакуация проводится силами МЧС «ДНР» совместно с администрациями городов и районов.

Первые автобусы с людьми из самопровозглашенной ДНР прибывают к границе Ростовской области. На видео их выезд из Донецка pic.twitter.com/VpfRk8yJJO — Ученик Штирлица (@moments_Spring) February 18, 2022

Кроме того, «администрация» Луганска на своем сайте сообщила, что власти города развернули три пункта эвакуации жителей «ДНР» в РФ. На сайте оккупантов дополнительно появилась информация о времени начала эвакуации из Перевальска, Антрацитовского и Лутугинского районов.

Как ранее писал Курсор, Россия составила списки украинских политических деятелей и других оппонентов, которые станут мишенью для арестов или убийств в случае нападения РФ на Украину.

Также Курсор передавал, что главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявил, что война может начаться в любой момент, потому женщин и детей начали эвакуировать, а мужчины остаются в «республике».

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