Китай впервые за три года открыл границы для иностранных туристов

Чтобы попасть в страну иностранным туристам потребуется только отрицательный результат теста на коронавирус.

Власти Китая отменили запрет на въезд в страну иностранным туристам, который был введен после начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Теперь иностранцам не нужно будет оставаться на карантине, потребуется только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом пишет Би-би-си.

Кроме того, теперь сами граждане Китая снова могут получать загранпаспорта.

Несмотря на то, что эпидемию еще не удалось преодолеть, власти решили пойти на такой шаг. Ведь в стране начался ежегодный сезон новогодних путешествий — в этом году Новый год по лунному календарю наступит 22 января. Поэтому граждане Китая едут навестить родных и близких. Как отметило издание, до пандемии коронавируса новогодние поездки китайцев считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире.

При этом после отмены антикоронавирусных ограничений 1,4-миллиардное население страны, после почти трехгодичной изоляции, столкнулось с отсутствием естественного иммунитета к этой болезни. Одновременно власти страны перестали публиковать коронавирусную статистику.

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