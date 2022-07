На параде в честь Дня независимости США в Чикаго произошла стрельба: шесть погибших

В Чикаго на параде в Хайленд-парке произошла стрельба. Парад проводили в честь Дня Независимости США. В СМИ распространяются сообщения о пяти погибших. Также ранено еще 16 человек.

Сообщается, что вооруженный преступник начал стрельбу через 10 минут после того, как началось мероприятие. Как рассказал один из свидетелей, прозвучало около 20 выстрелов.

Важно, что преступника еще не поймали. Поэтому полиция попросила местных жителей оставаться дома.

В сети также появилось видео с места событий:

NEW FOOTAGE: Video shows the moment shots were fired at a 4th of July parade in Highland Park, Illinois. pic.twitter.com/DcMUq0nO6b

