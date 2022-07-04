На параде в честь Дня независимости США в Чикаго произошла стрельба: шесть погибших

Вооруженный преступник начал стрелять через 10 минут после начала парада. Один из свидетелей происшествия рассказал, что насчитал более 20 выстрелов.

В Чикаго на параде в Хайленд-парке произошла стрельба. Парад проводили в честь Дня Независимости США. В СМИ распространяются сообщения о пяти погибших. Также ранено еще 16 человек.

Сообщается, что вооруженный преступник начал стрельбу через 10 минут после того, как началось мероприятие. Как рассказал один из свидетелей, прозвучало около 20 выстрелов.

Важно, что преступника еще не поймали. Поэтому полиция попросила местных жителей оставаться дома.

В сети также появилось видео с места событий:

NEW FOOTAGE: Video shows the moment shots were fired at a 4th of July parade in Highland Park, Illinois. pic.twitter.com/DcMUq0nO6b — UA News (@UrgentAlertNews) July 4, 2022

Кроме того, на телеграм-канале Израиль Медиа Архив сообщили, что среди пострадавших есть евреи.

Ранее наш сайт сообщал, что США предлагают до 100 тысяч долларов за данные о контрабанде оружия на Ближнем Востоке. 5-й флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, предложил вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет перехватить оружие, наркотики и другие незаконные грузы в регионе на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

Кроме того, редакция Курсора писала, что американские социологи создали алгоритм, который прогнозирует преступления.

Еще напомним, что пропалестинскому активисту предъявили обвинение в нападении на еврея в США.