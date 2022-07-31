Лапид обещает принять меры по делу об изнасиловании в тюрьме

Премьер-министр Израиля заявил, что Тюремная служба сообщила ему о шагах, которые предприняты для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Премьер-министр Яир Лапид на утреннем заседании кабинета министров сообщил, что вчера он говорил с комиссаром Израильской тюремной службы Кэти Перри по поводу вновь всплывших обвинений в том, что женщины-солдаты с ведома командиров подвергались сексуальному насилию со стороны заключенных.

«Мне были представлены шаги, которые были предприняты IPS для того, чтобы подобный инцидент никогда не повторился», — говорит Лапид.

На прошлой неделе бывшая военнослужащая ЦАХАЛа заявила, что во время службы в тюрьме Гильбоа она неоднократно подвергалась изнасилованию и сексуальному насилию со стороны палестинского заключенного из службы безопасности.

«Инцидент, который сейчас рассматривается, произошедший во время правления предыдущего правительства, находится под запретом, но он должен быть — и будет — расследован. Мы позаботимся о том, чтобы солдату была оказана помощь. Мы поступим с обвиняемым по всей строгости закона», — добавляет Лапид.

Курсор ранее писал, что в тюрьме Аялон произошел серьезный инцидент. 19-летний парень, житель Беэр-Шевы, находящийся в настоящее время в заключении в тюрьме Аялон, подозревается в изнасиловании другого заключенного под носом у охраны, несмотря на то, что в камере велось видеонаблюдение.