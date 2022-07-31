Изнасиловал под носом у охраны: в тюрьме Аялон произошел серьезный инцидент

19-летний парень, житель Беэр-Шевы, находящийся в настоящее время в заключении в тюрьме Аялон, подозревается в изнасиловании другого заключенного под носом у охраны, несмотря на то, что в камере велось видеонаблюдение.

Позже совершивший нападение заключенный угрожал сокамернику и утверждал, что ему причинят вред, если он посмеет пожаловаться на него.

Это была одна из тех камер в тюрьме, за которой охранники должны были следить 24 часа в сутки, поэтому в ней и были установлены камеры слежения. В тюрьме сейчас проверяют, где находились охранники во время ужасного инцидента.

«Нет никаких сомнений в том, что это была серьезная ошибка, которой не должно было произойти, — заявил в разговоре с Mako высокопоставленный чиновник. — Есть камеры видеонаблюдения, которые круглосуточно фиксируют происходящее в камере, и непонятно, где были охранники в те роковые минуты, когда произошел этот серьезный инцидент».

Отметим, что предполагаемое изнасилование произошло около месяца назад, и оно вскрылось случайно лишь в последние дни.

Несколько дней назад, когда заключенный, на которого напал сокамерник, прибыл на лечение в тюремную поликлинику, он вручил написанную от руки записку одному из работников. В ней он расссказал подробности инцидента.

Сразу же после вручения записки сотрудники ШАБАКа приступили к расследованию инцидента, и материалы дела были переданы следователям полицейского участка Рамла.

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